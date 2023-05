A Toulouse et Carcassonne, RentreeDiscount recrute… Maintenant !

« Vous avez une passion pour le monde trépidant et innovant du e-commerce ? L’envie de vous investir dans une entreprise en plein essor, leader de son marché, vous titille ? Toquez donc à la porte ! », invite la société carcassonnaise. Pour accompagner sa croissance, RentreeDiscount doit étoffer ses équipes de plusieurs webmarketeurs et community managers, d’assistants administratifs, RH, et commerciaux, d’un responsable administratif et financier, d’un développeur expérimenté PHP/Flutter/Java ou encore d’un développeur WordPress. En CDI.

Et pour préparer la rentrée scolaire, période d’effervescence par excellence pour cette entreprise spécialisée dans les fournitures scolaires et de bureau, de très nombreux préparateurs de commandes seront embauchés en CDD. 550 au total en Occitanie, dont 400 à Toulouse où elle dispose d’une plateforme logistique depuis 2020. « Aucune expérience particulière n’est requise, il faut simplement être disponible jusqu’au 31 août », précise RentreeDiscount, qui recherche également des coordinateurs logistique, des caristes, des opérateurs de service clients et des chefs d’équipes. Des postes à pourvoir en juin et septembre !

Contact : recrutement@rentreediscount.com

A découvrir également, 32.780 postes à pourvoir dans notre hors-série annuel "Qui recrute en Occitanie ?", en kiosque ou sur notre boutique.