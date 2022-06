A Toulouse, Thales forme et performe

Logicielle, système ou électronique, Thales mise sur l’ingénierie ! Le leader mondial du secteur des hautes technologies prévoit 530 embauches à Toulouse sur les métiers de l’ingénierie et de l’informatique, pour étayer ses activités innovantes dans les domaines spatial et aéronautique.

Parmi les postes à pourvoir, les profils d’architecte logiciel, responsable de projet et product owner sont particulièrement recherchés, ainsi que les ingénieurs spécialisés en intelligence artificielle, développement, logiciel, cybersécurité, intégration validation ou encore systèmes et réseaux. Un quart des postes est proposé en alternance.

Pour « former les ingénieurs du futur », Thales affirme sa volonté d’accompagner les étudiants : « en 2021, plus de 50% des embauches de jeunes de moins de 26 ans étaient des anciens alternants et stagiaires au sein du groupe ».

Postulez sur : thalesgroup.com

