A Toulouse, Settis recherche des candidats expérimentés

« Nous avons beaucoup recruté l’an dernier, et nous continuons dans cette dynamique », note Frédéric Honnorat, PDG de Settis. « Nous allons intégrer 25 ingénieurs et docteurs dans les domaines suivants : développement logiciel, infrastructures et réseaux, devops, big data, intelligence artificielle et cybersécurité. » Des personnes ayant trois à sept ans d’expérience minimum surtout.

Petite originalité, l’ESN toulousaine dispose de son propre accélérateur pour accompagner les projets personnels de ses collaborateurs. Elle souhaite ainsi attirer ceux qui se projettent dans une création d’entreprise.

Postulez sur : settis.fr/nos-offres-demploi

Article réalisé avant le confinement dans le cadre du hors-série annuel « Qui recrute dans votre région ? », en vente en kiosque ou sur notre boutique en ligne.