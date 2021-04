A Toulouse, Sector Alarm vous invite à fixer votre salaire !

Geoffroy Huchet, vous êtes le directeur régional de Sector Alarm dans le sud-ouest, pouvez-vous nous présenter votre société ?

Sector Alarm est le deuxième fournisseur européen de systèmes d’alarme spécialisé contre les cambriolages, les risques d’incendies et les situations d’urgence (de types chute, accident...). La société est née en Norvège il y a 25 ans, et notre centre de télésurveillance est basé en France, ce qui assure aux clients une réponse immédiate 24h/24 et 7j/7 en cas de déclenchement d’une alarme. Nous proposons des solutions à la pointe de la technologie, aux particuliers comme aux petites entreprises, et comptons plusieurs agences en France, dont celle que nous venons de créer à Toulouse !

Vous avez des projets de recrutements ambitieux, quels sont les postes que vous proposez ?

Oui, c’est vrai que nous souhaitons intégrer 70 à 80 technico-commerciaux d’ici à la fin 2021, ce qui devrait représenter une à deux personnes chaque semaine. Ils seront chargés de réaliser aussi bien les ventes que les installations, donc de gérer l’intégralité de la prestation. Nous les formons, pour ce faire, à nos techniques de vente et aux produits via notre Sector Way Academy. Concrètement, une fois intégrés, ils bénéficient d’une journée de formation, puis, pendant quinze jours, ils sont en formation le matin et sur le terrain l’après-midi, en accompagnement de leur manager.

S’agit-il de CDI ?

Non, ils ont le statut de VRP, ce qui signifie qu’ils sont rémunérés à la commission et sont donc libres de fixer leur propre salaire. Pour vous donner un ordre d’idée, un Smic correspond à la réalisation de trois à quatre contrats par mois, un commercial « moyen » en réalise six à huit, un commercial « performant » douze à quinze... Selon les profils et les motivations, ils peuvent en outre évoluer vers des postes de chef d’équipe. Et à Toulouse, ce sont huit à dix équipes qui vont se constituer au fil des prochains mois, et donc devoir être managées.

Avez-vous des attentes particulières en termes de formation, expérience... ?

Non, ce qui prime avant tout pour nous, c’est la motivation et le goût du contact, qui est essentiel pour performer dans ce métier, puisqu’il nécessite de faire du porte-à-porte. Il faut en outre avoir son permis et un véhicule, mais en dehors de cela, nous sommes très ouverts, d’autant que nous les accompagnons au quotidien et les mettons vraiment dans les meilleures conditions pour réussir. Ils ne sont jamais seuls.

Comment recrutez-vous ?

La première étape consiste à s’inscrire sur notre site, puis un entretien téléphonique est organisé. Il donne ensuite lieu à un entretien physique avec le manager à Toulouse, qui va notamment valider les éléments de savoir-être. Une fois leur candidature retenue et la phase d’intégration passée, ils prospecteront principalement sur l’agglomération toulousaine où notre potentiel de développement est très important !

Propos recueillis par Ingrid Lemelle

Postulez sur : www.sectoralarm.fr

Photo Sector Alarm DR.