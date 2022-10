A Toulouse, Orange cyberdefense recrute sur son nouveau campus !

« Afin de soutenir ses ambitions au sein de son nouveau campus, le groupe renouvelle sa volonté de figurer parmi les employeurs régionaux les plus dynamiques et vise dans les douze prochains mois une vingtaine de nouveaux collaborateurs (débutants et confirmés) », annonce dans un communiqué Orange Cyberdefense, l’entité spécialisée du groupe.

Des postes ouverts dans son nouveau campus toulousain, inauguré il y a quelques semaines dans le quartier de la Cartoucherie. Pilotée par Thierry Bou, la direction régionale d’Orange Cyberdefense, compte d’ores et déjà 60 collaborateurs à Toulouse et une vingtaine à Bordeaux. Ils seront donc rejoints par des auditeurs, consultants, ingénieurs sécurité, analystes, architectes, chefs de projets... ou encore des « hackers éthiques »... Stagiaires, alternants et nouveaux diplômés sont les bienvenus.

Pour postuler, cliquez ici