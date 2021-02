A Toulouse, Le Bibent renforce sa brigade !

En dépit de la situation sanitaire, et de la fermeture des restaurants, Le Bibent recrute ! Si la salle de l’établissement toulousain est certes fermée, en cuisine, on s’active toujours ! Pour concocter chaque jour les plats proposés sur place, à emporter, en livraison ou en « click and collect », la brigade de Christian Constant doit s’étoffer.

« Nous sommes à la recherche d’un sous-chef, de sous-chefs juniors, de chefs de partie et de commis de cuisine », indique le restaurant qui ajoute recruter en CDI, verser des primes à ses collaborateurs, et favoriser la promotion et les plans de carrière. Une expérience de deux ans minimum dans le poste visé est un plus.

Postulez par mail à : rejoigneznous@lebibent.com