A Toulouse, Ikos vous invite à mettre votre carrière sur les rails !

"Lorsque nous nous sommes installés à Toulouse, en 2013, les gens se demandaient un peu ce que nous venions faire ici. Mais il s’y passe beaucoup de choses grâce à la présence de grands acteurs du secteur ferroviaire", rappelle Vincent Sarrazin, directeur associé d’Ikos, la seule société de conseil entièrement dédiée à la filière. Un positionnement spécifique, et une expertise aujourd’hui largement reconnue en France, en Espagne, en Belgique, en Allemagne, en Suisse, au Royaume-Uni, en Italie, mais également en Suède, aux États-Unis et au Canada.

21 implantations dans le monde et 1200 collaborateurs intervenant aux côtés d’industriels de premier plan tels la SNCF, Alstom ou Siemens. "Notre champ d’actions est large puisqu’il s’étend des infrastructures à la signalisation, en passant par la billettique, l’information voyageur, les courants forts... A Toulouse, nous avons notamment collaboré au doublement de la ligne A, nous travaillons sur la 3e ligne et nous nous préparons à la LGV. Nous sommes également partie prenante des réflexions engagées sur la conception du TGV du futur et nous concevons le convertisseur de puissance de l’Hyperloop."

Des besoins à court et moyens termes

Autant de projets qui ont contribué, et continue à soutenir la croissance de l’entreprise, restée jusqu’à peu uniquement organique. Cette année, Ikos a en effet réalisé sa première acquisition externe, une société anglaise qui lui a permis d’asseoir ses positions outre Manche, mais également d’acquérir de nouvelles compétences en matière de certification. Un développement qui s’accompagne aussi de recrutements. 150 en 2021. "Le rythme des embauches s’accélère, et actuellement nous avons une vingtaine de postes à pourvoir à Toulouse. Des besoins qui seront probablement portés à une cinquantaine dans le Sud-Ouest en 2022."

Les profils recherchés sont des ingénieurs expérimentés et jeunes diplômés, spécialisés dans : la signalisation ferroviaire, la sûreté de fonctionnement, la validation et l’intégration du matériel roulant, la conduite de travaux, les études électriques... ainsi que des ingénieurs d’affaires ! "Il existe peu de formations spécialisées dans le ferroviaire, aussi, nous avons créé nos propres modules au fil du temps, soit une centaine aujourd’hui, et nous lançons prochainement une Masterclass qui réunira une vingtaine d’ingénieurs" », indique Vincent Sarrazin. L’accompagnement des collaborateurs est une des priorités du groupe, tant sur l’évolution des compétences que les opportunités de mobilité à l’international. Un facteur d’attractivité supplémentaire pour tous ceux qui aspirent à rejoindre une société qui prône des valeurs fortes telles que la passion, le respect, l’excellence...

Ingrid Lemelle

Pour postuler : mdudot@ikosconsulting.com

Photo : Ikos DR.