A Toulouse, Epitech souhaite proposer des formations plus inclusives

Epitech, l’école de l’expertise informatique, du digital et de l’innovation, a ouvert à l’automne 2021, à Toulouse, une formation inclusive qui s’adresse à des personnes de plus de 18 ans déscolarisées depuis au moins deux ans. « Ce cursus en deux ans débouche sur l’obtention d’un Titre d’Intégrateur développeur web. La première année est entièrement financée par Epitech et la seconde est proposée en alternance. Le coût est donc totalement neutre pour l’apprenant qui retrouve par ce biais une employabilité sur des métiers en tension », se félicite Marie Petitjean, la directrice de l’entité toulousaine. L’école souhaite intégrer au moins 40% de femmes dans ce dispositif. « Aucun niveau minimum en informatique n’est requis. Mais nous demandons aux candidats de suivre trois Moocs et de créer un site web de quatre pages, afin de jauger leur motivation. » Epitech accompagne également ceux qui désirent effectuer un virage à 180° dans leur carrière avec des formations courtes de dix semaines dans le numérique, grâce à la Coding Academy. À la clé, le même Titre d’Intégrateur développeur web.

Quant au Programme Grande École de l’établissement, celui d’Epitech technology est désormais proposé intégralement en anglais pour favoriser le recrutement à l’international des étudiants qui le choisissent. « L’ensemble des stages, dès celui de deuxième année, s’effectue à l’étranger. Nous entendons ainsi leur donner les clés pour réussir hors des frontières », note Marie Petitjean.

