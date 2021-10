A Tarbes, on maîtrise désormais la coiffure en alternance

La Chambre de métiers et de l’artisanat des Hautes-Pyrénées ouvre un Brevet maîtrise Coiffure en alternance. La formation tarbaise s’adresse à douze titulaires de Brevet professionnel Coiffure, qui cherchent à se perfectionner et appréhender l’aspect entreprise en deux ans. Une fois diplômés, ils pourront prétendre à des postes de formateur ou manager, tandis que certains lanceront leur propre salon.

Au rythme d’un jour et demi de cours par semaine, les étudiants se forment à la pratique du métier (coupe, chignon, couleur…) mais également à toutes les fonctions supports. Ainsi, les enseignants inculquent aux potentiels futurs chefs d’entreprise à créer et développer un salon. Cela comprend les démarches administratives et juridiques, la gestion financière telle que l’analyse de documents comptables, la mesure d’indicateurs de gestion et la construction d’un plan de financement. L’aspect commercial est également abordé afin de définir une stratégie, une tarification et fidéliser les clients. Enfin, le cursus met l’accent sur l’encadrement et la gestion des ressources humaines : de l’entretien de recrutement à la formation d’un apprenti.