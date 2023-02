A Nîmes, ouverture d’un Master pour devenir Risk Manager

« Dans un contexte où les crises sociales, sanitaires, environnementales et énergétiques s’enchaînent depuis plusieurs années, l’Université de Nîmes ouvre un nouveau Master Administration économique et sociale, parcours Management et prévention des risques », informe l’établissement.

Depuis la rentrée, ce cursus prépare les étudiants à devenir des gestionnaires des risques, tant sociaux (qualité de vie au travail…), qu’environnementaux (impact de l’activité sur les territoires…) et économiques (risques industriels et financiers). Une formation interdisciplinaire qui s’inscrit dans l’un des domaines d’expertises développées par l’université, notamment au sein de ses unités de recherche. D’ailleurs ses diplômés auront l’opportunité de s’orienter ensuite vers son École Doctorale 583 Risques et Société (co-accréditée avec l’IMT Mines Alès), laquelle forme des docteurs autour des thématiques du risque et des questions sociales.