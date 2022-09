Â Montpellier et Tarbes, la recherche d’emploi devient ludique !

Du stade vers l’emploi. La proposition se développe depuis quelques mois sur le territoire occitan. Une manière de postuler et de recruter différente, puisqu’elle invite candidats et employeurs à s’affronter lors d’épreuves collectives sportives et conviviales.

« Aucun niveau sportif n’est exigé pour participer », précise Pôle emploi. Les activités ont certes été surtout conçues pour mettre en valeur les qualités humaines et relationnelles : esprit d’équipe, capacité d’écoute et de mobilisation, rigueur, sens de l’anticipation... Les équipes sont de plus mixtes, et l’anonymat des participants est préservé pendant la compétition et le déjeuner organisé en suivant. Ils ne découvrent donc le statut et les objectifs de chacun que lors du job dating organisé l’après-midi, ce qui leur permet de poursuivre leurs échanges sur un terrain plus pro, mais de façon plus directe et conviviale que lors d’un entretien de recrutement classique.

L’initiative plaît et prend ainsi de l’ampleur dans la région. Deux évènements sont d’ailleurs programmés dans les prochains jours. Au Complexe sportif Alain Delylle de Montpellier, ce jeudi 22 septembre, puis au Stade Maurice Trélut à Tarbes, le vendredi 30 septembre.

Pour en savoir plus, contacter votre conseiller Pôle emploi ou appelez le 3949.