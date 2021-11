A Montpellier, Sportihome va recruter !

La start-up montpelliéraine vient de lever 2 millions d’euros ! Notamment auprès de Nathalie Simon, ancienne championne de planche à voile. Cofondée en 2017 par deux passionnés de sports et de voyages, la plateforme de réservation de logements entend ainsi poursuivre son expansion et étoffer ses équipes. Sportihome table sur une quinzaine de recrutements d’ici à la fin 2022.

Avec plus de 10.000 logements réservables en ligne dans 40 pays pour 60 sports différents, la société a connu cette année une croissance sans précédent. Elle ambitionne de multiplier son offre par cinq dans les douze prochains mois, d’intégrer de nouvelles fonctionnalités et de nouer de nouveaux partenariats de distribution avec des grandes enseignes du sport et du voyage.

