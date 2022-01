A Montpellier, Kinvent vous invite à faire progresser votre carrière !

En moins de 5 ans, la start-up montpelliéraine a révolutionné le secteur de la rééducation et de la kinésithérapie grâce à ses capteurs connectés. En permettant d’évaluer les progrès des patients ou des sportifs de façon objective, et ainsi, de favoriser leur engagement tout au long de leur parcours, Kivent est parvenue à imposer sa technologie KForce dans de nombreux centres de physiothérapie, hôpitaux, et autres clubs de sport, en France et à l’étranger. Fondée en 2017 par Athanase Kollias, ingénieur biomécanique, l’entreprise vient d’annoncer une levée de fonds de 6 millions d’euros pour poursuivre son développement. Et recruter !

« Cette levée de fonds va nous permettre de maintenir notre leadership technique, et notamment de développer de nouveaux capteurs pour semelles connectées. Nous souhaitons également élargir notre activité au secteur de la prévention. Nous travaillons d’ailleurs dans ce sens avec le syndicat Pro BTP en ce moment. Et enfin, nous voulons nous ouvrir à de nouveaux horizons, en nous attaquant davantage aux pays limitrophes ainsi qu’aux Etats-Unis, où nous avons déjà un bureau », explique le jeune directeur général. De nombreux défis que Kivent va relever en renforçant ses effectifs. Aux 30 salariés que l’entreprise compte aujourd’hui à Montpellier et en Grèce (site de production), pays dont Athanase Kollias est originaire, 25 collaborateurs supplémentaires vont ainsi rejoindre le siège occitan.

A la conquête de nouveaux marchés

« Nous recherchons une dizaine d’ingénieurs data et de développeurs mobile pour notre services R&D. Idéalement des doctorants expérimentés, et nécessairement des personnes témoignant d’un appétit pour le sport », précise le dirigeant, lui-même ancien sportif de haut niveau. Ce dernier ajoutant que ses équipes sont « vraiment drivées par l’innovation et motivées par l’envie d’aider les patients à progresser ». Une quinzaine de commerciaux seront également recrutés au cours des prochains mois. Des profils tournés vers l’international. La maîtrise de l’anglais est un prérequis, mais celle d’une autre langue une condition pour pouvoir « conquérir le monde ». L’allemand, l’espagnol, le russe... la société ayant également pour projet d’ouvrir, d’ici à la fin de l’année ou début 2023, deux nouveaux bureaux en Amérique du Sud et en Asie, en commençant par la Chine, la Corée ou le Japon.

Kivent recrute tous les trois mois afin d’offrir de bonnes conditions d’onboarding à ses nouvelles recrues. « Elles sont ainsi accompagnées pendant une à deux semaines, ce qui leur permet de s’intégrer plus rapidement dans la culture de l’entreprise. » Première « promo » programmée en février !

Ingrid Lemelle

contact : recrutement.kinvent@gmail.com

Crédit photo : Maugendre David - Kinvent.