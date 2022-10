A Gragnague, Simone de Beauvoir passe au numérique !

Le 9e lycée à énergie positive de la région vient d’ouvrir ses portes à Gragnague, en Haute-Garonne. Le Lycée Simone de Beauvoir dispense les filières classiques du Baccalauréat, mais propose aussi une voie professionnelle ouvrant aux métiers du numérique. Les lycéens peuvent ainsi opter, dès la Seconde, pour la spécialité Métiers des transitions numérique et énergétique et préparer en Première et Terminale le Bac pro Systèmes Numériques, deux options leur étant proposées : Sûreté et sécurité des infrastructures de l’habitat et du tertiaire, ou Réseaux informatiques et systèmes communicants.

L’établissement souhaite également dispenser à terme des formations post-Bac, toujours dans le domaine du digital. C’est déjà le cas avec le BTS Systèmes Numériques, option Informatique et réseaux, la création d’un Bachelor étant envisagé... D’une surface de 18.000 m², ce nouveau lycée aura une capacité d’accueil d’environ 1700 élèves.