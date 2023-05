A Colomiers et Tournefeuille, BebeBoutik n’en finit pas de grandir !

En 10 ans d’activité, BebeBoutik est devenu le leader français des ventes privées bébés, enfants et mamans. Distinguée à sept reprises par Les Échos comme un « champion de la croissance » (de 47% en moyenne par an), le site de e-commerce compte plus de 4 millions de membres et près de 100 collaborateurs. « Et l’entreprise ne compte pas s’arrêter là ! », indique la responsable des ressources humaines, Elodie Lussan.

Une nouvelle marketplace

Bebeboutik poursuit en effet son développement en lançant sa toute nouvelle marketplace : bebeboutik.fr. Et l’entreprise envisage, dès cette année, de renforcer ses équipes sur les profils suivants : business developer marketplace, acheteur junior, gestionnaire achats, développeur web, chef de produit e-commerce/rédacteur web, Data analyst, assistant RH… Soit une dizaine de postes. « Nous recherchons des profils qui savent s’adapter et être autonomes rapidement, avec un sens des responsabilités et un fort esprit d’équipe. Un intérêt marqué pour l’e-commerce est également un prérequis indispensable pour rejoindre notre entreprise », précise Elodie Lussan.

Les postes, à pourvoir à Colomiers et Tournefeuille, sont proposés en CDI. Et ils sont assortis d’une prime annuelle et d’une participation.

Ingrid Lemelle

Contact : recrutement@bebeboutik.com

Crédit photo Bebeboutik.