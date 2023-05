A Castelsarrasin, Vergers Cancel recrute ses saisonniers

Producteur de prunes, de raisins, de cerises et de kiwis, Vergers Cancel compte 80 collaborateurs permanents, et jusqu’à 180 pendant la saison des récoltes. Une entreprise familiale implantée depuis quatre générations à Castelsarrasin (Tarn-et-Garonne). Une société qui fédère également plus de 400 arboriculteurs du Sud-Ouest de la France, l’ensemble des productions étant commercialisé sous la marque « Vergers des Amis ». Pour assurer la saison 2023, l’entreprise s’apprête à recruter plus de 70 saisonniers, et plus précisément : 25 agents de conditionnement pour le service barquetteuse, 29 agents de conditionnement pour le service calibrage, deux caristes, sept agents de conditionnement au service préparation raisin, six autres pour le service table, et enfin, deux assistants administratifs des ventes.

Les postes couvriront une période totale ou partielle de quatre mois, du 17 juillet au 15 octobre, les candidats étant invités à envoyer simplement leur CV par mail. Vergers Cancel renforce enfin ponctuellement ses équipes de salariés permanents. Les offres sont alors publiées sur son site internet.

Contact : recrutement@vergers-cancel.fr