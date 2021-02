A Castelnaudary, Occitane plats cuisinés recrute pour les beaux jours

Implantée dans l’Aude, à Castelnaudary, Occitane plats cuisinés anticipe la saison estivale. La société, spécialisée dans la transformation de viande fraîche (saucisse de Toulouse, chipolatas, merguez, chorizo à cuire...), lance ainsi le recrutement de quarante personnes.

Plusieurs profils sont recherchés : un chef d’atelier ainsi qu’un technicien de maintenance, et de nombreux conducteurs de ligne, agents de fabrication et préparateurs de commande. Ces postes, proposés en CDD à compter de mars prochain, s’étendront sur des périodes de trois à six mois, du lundi au vendredi ou au samedi (travail en 2×8).

Des contrats que l’entreprise envisage de pérenniser en fonction des besoins de son activité, Occitane plats cuisinés organisant généralement plusieurs sessions de recrutement chaque année.

Contact : accueil@lesoccitanes.com