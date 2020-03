À Carcassonne, Toulouse et Figeac, Cité Hôtels recrute plus de 50 saisonniers

Groupe hôtelier indépendant familial, Cité Hôtels compte aujourd’hui deux hôtels 5 étoiles Mgallery (l’Hôtel de La Cité et son restaurant étoilé La Barbacane, à Carcassonne, et l’Hôtel & Spa La Cour des Consuls et son restaurant étoilé Le Cénacle à Toulouse), ainsi que trois hôtels 4 étoiles (Le Best Western Hôtel Le Donjon et le Mercure à Carcassonne, et le Mercure Figeac Viguier du Roy).

Un groupe qui emploie 250 personnes, et en recrute chaque année plus d’une centaine sous différents contrats : CDI, contrats saisonniers, extra, apprentissage... Une cinquantaine de saisonniers seront intégrés à partir d’avril, pour des missions de trois à neuf mois en restauration (commis de cuisine, chef de partie, serveur, chef de rang, barman...), en hébergement (réceptionniste, personnel d’étages, voiturier bagagiste, spa praticien), mais aussi pour des postes de technicien, jardiner...

« Nous offrons à nos collaborateurs des possibilités de logement (saisonniers et CDI en période d’essai), une véritable formation métier, ainsi qu’une expérience valorisante », souligne la DRH du groupe, Hermine Pujol.

Des opportunités à découvrir lors du job dating organisé le 24 mars prochain, dans le centre de convention de son Hôtel de La Cité, à Carcassonne (de 9h à 12h). Les candidats qui ne pourraient pas se déplacer pourront cependant postuler aussi par mail. Tous devront néanmoins d’être... « bienveillants, consciencieux et pétillants » pour espérer être sélectionnés !

Plus d’infos sur www.cite-hotels.com