A Albi et Alès, l’IMT lance un nouveau Mastère

IMT Mines Albi et IMT Mines Alès lancent un Mastère spécialisé Procédés et ressources pour l’ingénierie de l’économie circulaire (Prinec). Matériaux, génie des procédés, cycle de vie des produits, recyclage, tri… cette formation aborde plusieurs domaines qui, conjugués, permettent d’agir sur l’ensemble de la chaîne de valeur de l’économie circulaire (produits écoconçus, modernisation des filières de tri et de valorisation…).

Accessible avec un diplôme d’ingénieur, un niveau Master 2, ou Master 1 accompagné de trois ans d’expérience professionnelle, ce cursus d’un an sera est dispensé sur les campus d’Albi et d’Alès à compter de septembre prochain.