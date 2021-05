C’est, selon une étude de l’Insee, le nombre d’emplois perdus (hors intérim) par la filière aéronautique et spatiale, en 2020, en Occitanie et Nouvelle-Aquitaine, soit une baisse de 5,5% des effectifs.

« C’est surtout la chaîne d’approvisionnement qui supporte cette baisse, les effectifs des donneurs d’ordres restant quasi stables. Le spatial est davantage préservé. L’emploi recule en particulier dans les PME (- 9,8%). La métallurgie et l’ingénierie sont les secteurs les plus affectés. Le Lot est le département où la baisse d’effectifs est la plus forte, mais du fait de son poids dans la filière, c’est la Haute-Garonne qui perd le plus grand nombre de salariés (- 4900, soit - 5,2%) », rapporte l’Insee Occitanie.

La note de conjoncture de l’Insee ici