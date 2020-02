C’est le nombre d’offres d’emploi qui seront proposées dans le cadre du prochain salon TAF, organisé ce jeudi 27 février, à Cahors. Les candidats pourront également rencontrer des spécialistes de l’orientation, une quarantaine de structures de formation (organismes et CFA) et des conseillers en création et reprise d’entreprise ou d’activité.

Plusieurs secteurs d’activités à fort potentiel de recrutement seront également mis en lumière, à l’instar du transport et de la logistique, du sanitaire et social, du BTP, du numérique...

Les personnes vivant à Figeac ou Montauban pourront bénéficier de navettes gratuites pour se rendre sur la manifestation.

Le 27 février, de 9h à 17h, Parc des expositions - Planques Ouest, 46230 Fontanes.

Renseignements pour la navette en partance de Figeac au 05 61 65 10 02 00, pour celles en partance de Pôle Emploi Montauban Nord, Pôle Emploi Montauban Albasud et Pôle Emploi Castelsarrasin au 05 61 39 68 94.