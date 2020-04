C’est le nombre de préparateurs de commandes, caristes réceptionnaires et chargeurs qui sont actuellement recherchés par les centres logistiques français des enseignes Intermarché et Netto.

L’un d’eux se situe à Béziers et les postes sont ouverts aussi bien aux personnes en recherche d’emploi, qu’aux étudiants et salariés en activité partielle.

Les candidats sont invités à contacter directement la base logistique au : 04 99 43 30 11.

Ou les agences d’emploi partenaires de cette opération de recrutement.

Samsic Béziers : 04 67 94 76 05

Actual Béziers : 04 67 09 76 90

Start People Béziers : 04.99.43.20.90

Synergie Béziers : 04 67 31 31 11