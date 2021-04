C’est, en 2020, le nombre de salariés des métiers de l’ingénierie, du numérique et du conseil, qui ont bénéficié de formations pendant leur période de chômage partiel en Occitanie. Grâce au dispositif FNE-Formation financé par l’État, et mis en œuvre par l’opérateur de compétences Atlas, ces personnes ont pu suivre des cursus courts afin de développer leurs compétences et préparer la reprise. Ce dispositif vient d’être élargi.

« Il implique une analyse approfondie des besoins en compétences, pour permettre à l’entreprise de repositionner durablement ses activités, via des parcours longs de formation. Atlas pourra également déployer deux autres solutions de cofinancement au profit des entreprises, mises au point respectivement avec la Région et l’État, pour une enveloppe cumulée de plus d’un million d’euros », indique Jérôme Penso, délégué régional d’Atlas en Occitanie. Le coût des formations sera pris en charge à 100% pour les entreprises de moins de 300 salariés qui ont recours au chômage partiel ou font face à des difficultés.