Des dizaines de rames à rénover à Bagnères de Bigorre !

L’entreprise CAF France va rénover les 43 rames du RER A d’Île-de-France à Bagneres de Bigorre ! Un chantier très important pour lequel l’entreprise va devoir recruter, principalement des monteurs habilleurs, des monteurs mécaniciens et des câbleurs ferroviaires. Afin de sélectionner les candidats, CAF France a fait appel à Pôle emploi. Et en partenariat avec Aliage, le cabinet RH membre du réseau UIMM, et l’OPCO 2i, l’opérateur a élaboré une formation dont bénéficieront tous les futurs salariés.

Une opportunité à saisir lors de la réunion d’information organisée le 14 novembre prochain, de 9h à 10h30, à Bagnères de Bigorre.

Pour y participer, cliquez ici