4000 euros

C’est le montant de l’aide à l’embauche créée par le gouvernement pour favoriser l’emploi des personnes en situation de handicap. Cette aide sera attribuée aux employeurs des secteurs marchand et non marchand, qui embaucheront d’ici au 28 février 2021 un salarié ayant une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH), en CDI ou CDD d’au moins trois mois et rémunéré jusqu’à deux fois le SMIC.

Elle leur sera versée par tranche trimestrielle, sur une période d’un an, au prorata du temps de travail et de la durée du contrat.

Pour bénéficier de cette aide, lancée dans le cadre du plan « France Relance », les entreprises et associations devront remplir leur demande sur la plateforme de téléservice de l’Agence de services et de paiement (ASP) à compter du 4 janvier 2021.

www.asp-public.fr