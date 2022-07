C’est le nombre de contrats que le spécialiste des métiers du service et de l’accueil proposera cette année en Occitanie. City One intervient dans tous les domaines : en entreprise, dans le cadre d’événements culturels, en animation et promotion des ventes, dans les milieux ferroviaire et aéroportuaire pour les services aux passagers, la logistique et la manutention, mais aussi le travail temporaire et la concession d’espaces.

Des activités qui génèrent de nombreux besoins, l’entreprise recrutant toute l’année, en CDD de quelques heures à quelques semaines, ou pour des postes plus pérennes. Les profils recherchés sont variés : agent d’accueil, bagagiste, diffuseur de flyers ou de journaux, agent de nettoyage…

Postulez sur : www.cityone.fr

A découvrir également, 26.004 postes à pourvoir en Occitanie dans la dernière édition de notre hors-série « Qui recrute dans votre région ? ». En kiosque ou sur notre boutique en ligne.