C’est le nombre de salariés que le secteur de l’agroalimentaire comptait en Occitanie au 31 décembre 2020, en légère baisse de 0,6% sur un an. « Selon la Banque de France, le chiffre d’affaires est resté stable en 2020 dans les industries agroalimentaires en Occitanie. Dans le contexte de la crise sanitaire, ce résultat est plutôt favorable, en regard de l’évolution constatée pour l’ensemble de l’industrie dans la région : - 16 % entre 2019 et 2020 », rappelle l’étude du CarifOref : Cartographie de l’emploi et de la formation dans les industries agroalimentaires.

Certains secteurs ont même continué à fortement recruter. Ainsi les effectifs ont-ils progressé de plus de 39% dans le commerce de gros de viandes de boucherie, de près de 8% dans la fabrication d’aliments pour animaux de compagnie, et de 5,4% dans la fabrication de plats préparés. Et la filière de continuer à se montrer très dynamique, le nombre de créations d’entreprise ayant augmenté de 7,6% entre fin 2019 et août 2021.

Pour lire l’étude, cliquez ici