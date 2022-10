C’est le nombre de contrats en alternance ouverts par le réseau Camping Paradis en France. Les profils sélectionnés bénéficieront d’une formation diplômante de la Camping Paradis Academy, délivrée par son partenaire l’Ecole des métiers du sport, de l’animation et du tourisme, implantée près de Perpignan.

A compter de janvier prochain, ils pourront donc préparer le diplôme de responsable d’animation, d’animateur généraliste ou d’animateur enfants (niveaux 4 et 5). Le cursus, qui s’étendra sur huit mois, débutera par deux mois de formation in situ. Les alternants seront alors nourris et logés dans un Camping Paradis de la région Occitanie. Ils seront ensuite affectés dans l’un des campings du réseau en avril 2023 pour poursuivre leur apprentissage sur le terrain et assurer la saison estivale.

Pour postuler, envoyer son CV accompagné d’une lettre de motivation à :

recrutements@campings-paradis.com