Inaugurée le 19 novembre dernier par Élisabeth Borne, ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion, la plateforme 1jeune1solution.gouv.fr ambitionne de soutenir le déploiement du Plan Jeunes lancé cet été par le Gouvernement. En facilitant la mise en relation entre les entreprises et les jeunes à la recherche d’un emploi, d’une formation ou d’une mission. Elle agrège ainsi l’ensemble des offres de recrutement et des opérations organisées par les acteurs de l’emploi dans les régions. De même que toutes les mesures et aides mises en œuvre pour accompagner les jeunes et les recruteurs.

www.1jeune1solution.gouv.fr