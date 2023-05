C’est le nombre de recrutements projetés en 2023 par le CHU de Toulouse pour l’ensemble de ses sites et ses services. 900 postes seront ouverts en CDI et 30 alternants supplémentaires rejoindront ses équipes. L’établissement recherche bien sûr du personnel soignant : infirmiers, aides-soignants, kinésithérapeutes, cadres de santé… Mais des spécialistes de la finance et de l’ingénierie sont également concernés par cette nouvelle campagne de recrutement (en informatique, bâtiment et maintenance).

Postulez sur : recrutement.chu-toulouse.fr