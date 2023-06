C’est le nombre de postes que va ouvrir la Caisse d’Épargne Midi-Pyrénées (CEMP), essentiellement en alternance ! 82 des 113 contrats prévus cette année cibleront en effet des candidats souhaitant préparer des diplômes des filières commerciales et bancaires, bien sûr. 25 CDI et 6 CDD seront également ouverts, ces opportunités étant proposées sur l’ensemble du territoire de l’ex-région Midi-Pyrénées.

Les principaux profils recherchés par la banque sont les suivants : gestionnaire et conseiller clientèle, chargé d’affaire en gestion privée, assistant de direction… Des postes à retrouver sur la plateforme Welcome to the Jungle.

