C’est le nombre de collaborateurs que le leader régional de l’expertise-comptable et du conseil aux TPE-PME, In Extenso souhaite recruter dans le Sud-Ouest, principalement dans les métiers de la comptabilité, de l’audit et de la paie.

"Les profils recherchés sont issus de filières comptable, audit, paie et juridique. In Extenso Sud-Ouest recherche également des experts en création d’entreprise, des analystes financiers, des spécialistes en RH, marketing et communication ou en informatique. Les formations ciblées sont diverses avec des cursus en BTS, DCG, DSCG, Master CCA, Ecoles de commerce, IAE, DEC…", précise l’entreprise qui cible aussi bien les profils juniors que confirmés.

Dans un contexte de fortes tensions de recrutement, In Extenso innove dans ses modes de management et de gestion des ressources humaines en proposant notamment à ses collaborateurs la possibilité de faire du télétravail.

