C’est le nombre de saisonniers que la SCEA Sainte Croix souhaite recruter, à Saint-Thibéry (Hérault). Cette entreprise agricole, spécialisée dans la production de melons, recherche des manutentionnaires, des préparateurs de commande et des caristes, pour la période de mai à septembre, du lundi au samedi.

Les personnes intéressées sont invitées à postuler par mail en indiquant leurs : nom, prénom, date et lieu de naissance, numéro de téléphone, adresse, numéro de carte vitale, période de disponibilité (toute la saison, ou dates). Elles devront également joindre leur carte de mutuelle et un justificatif de domicile, et préciser si elles ont déjà conduit un transpalette autoporté Cases 1 ou un élévateur Caces 3, si elles détiennent le Cases, et si oui, en fournir une attestation.

L’entreprises recontactera les candidats courant mars pour prévoir un entretien en visio. Attention ! Les candidatures incomplètes ne seront pas prises en compte.

Mail pour candidater : rh@agrigr.fr