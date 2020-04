« superCléA Num »

Application lancée par Digischool, l’Afpa et La Poste proposant gratuitement un test d’auto-positionnement et des contenus d’entrainement répondant à des objectifs concrets d’acquisition de connaissances et de progression dans les usages numérique : protection de ses données, sécurisation de son ordinateur, réalisation de son CV...

« S’appuyant sur l’expertise de l’Afpa dans la formation des publics éloignés du numérique et tenant compte des situations des personnes qui ne sont pas nécessairement équipées d’ordinateur personnel, les services proposés ont été développés avec Digischool pour être d’abord accessibles sur smartphone et tablette, sous iOS et Android. La Poste assurera aussi, au sein de ses centres d’examens dès que la situation sanitaire du pays le permettra, le passage de la certification au CléA numérique », indique Digischool. Cette certification atteste l’acquisition des connaissances et compétences relatives aux usages des fondamentaux du numérique.

Télécharger l’application ici