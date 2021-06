« #onvousditoui »

Nom de la campagne de recrutement lancée par les treize CFA de la Chambre de métiers et de l’artisanat (CMAR) d’Occitanie à destination des jeunes en recherche d’emploi ou de formation. La CMAR Occitanie ambitionne en effet d’accueillir et de former 5000 jeunes dans le cadre d’une Prépa Apprentissage d’ici à fin 2022.

Un dispositif d’insertion professionnelle destiné notamment aux jeunes les plus vulnérables auxquels sont proposés quatre parcours d’accompagnement leur permettant de découvrir les métiers de l’artisanat et la formation en apprentissage. Leur durée varie de quelques jours à quelques mois, avec une alternance de formation et de stages, en entreprise et dans les ateliers du CFA.

Financée en partie par le plan d’investissement dans les compétences du Ministère du Travail, la Prépa Apprentissage s’adresse aux jeunes de 16 à 29 ans les plus vulnérables, titulaires d’un diplôme inférieur au Bac et ni en emploi, ni en formation, ou résidant dans une Zone sensible (QPV et ZRR).

Plus d’infos et contacts ici