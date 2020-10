Une association se mobilise pour accompagner les demandeurs d’emploi du nord toulousain

Elle fait partie des lauréats de l’appel à projets de Toulouse Métropole pour lutter contre la précarité. Pendant un an, l’association PcWorks31 va ainsi aider les demandeurs d’emploi du nord de l’agglomération toulousaine à retrouver un emploi. « Nous existons depuis 2003 et sommes spécialisés dans la transition numérique des particuliers, comme des entreprises. Nous sommes également organisme de formation », explique Sandrine Laballe, sa directrice. « Nous allons cette fois nous adresser à des demandeurs d’emploi seniors et à des jeunes qui n’ont pas encore eu la chance de trouver un premier emploi. » L’opération va se déployer exclusivement sur les territoires de Saint-Jory, Bruguières, Lespinasse et Gagnac, peu desservis par ce genre de dispositifs. Elle va s’adresser aussi aux acteurs économiques du secteur, qui compte 700 à 800 entreprises, pour leur présenter les opportunités que peuvent représenter pour eux le travail à temps partagé. « Il peut permettre à des personnes à la recherche d’un emploi de disposer d’un CDD voire d’un CDI à temps plein en occupant plusieurs postes », note Sandrine Laballe. « Rares sont les TPE et les PME qui comptent par exemple un service informatique, mais avec cette formule ils pourront être visibles sur Internet. On peut imaginer le même solution pour du secrétariat. »

300 demandeurs d’emploi accompagnés pendant un an

De leur côté, les demandeurs d’emploi, dont les démarches sont particulièrement impactées par la Covid, pourront être remis à niveau sur l’outil informatique. « Nous allons les aider à mettre tous les atouts de leur côté en abordant également la question du savoir-être ou la manière d’aborder un recruteur », poursuit la responsable de l’association PCWorks 31. Ils auront également pour mission de se rendre dans les entreprises en binôme pour collecter les offres d’emploi et les mutualiser avec les autres bénéficiaires de leur groupe.

Cette opération va s’échelonner sur un an, chaque mois de nouvelles personnes rejoindront le dispositif. « Nous les suivrons le temps nécessaire pour leur permettre d’activer leurs démarches et d’avancer. L’objectif est que les stagiaires trouvent une solution pour sortir du chômage. » 300 personnes devraient profiter de ce dispositif, qui sera soumis aux aléas de l’épidémie. « Nous souhaiterions qu’au moins 60% d’entre eux retrouvent un emploi. Mais l’objectif est avant tout qu’ils ne baissent pas les bras et qu’ils retrouvent confiance en eux. »

Agnès Frémiot

Photo StockSnap - Pixabay.