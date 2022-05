Un master 2 pour les futurs managers de la distribution

Toulouse School of Management (TSM) et Business Management Montauban (CCI Tarn-et-Garonne) se sont alliés en 2019 pour lancer le Master 2 Commerce-marketing et distribution ». Avec ce partenariat, les deux acteurs majeurs de la formation en Occitanie, qui entretiennent des liens étroits avec les entreprises régionales, ont souhaité répondre aux attentes exprimées par un secteur en pleine mutation digitale.

La formation est proposée exclusivement en alternance afin de « permettre aux étudiants d’être réellement en responsabilité tout en ayant un salaire » et de « faciliter aux entreprises le repérage de futurs collaborateurs », explique TSM. La théorie se concentre sur la gestion et la prise de décision : management d’équipes, analyse de données, préparation de budgets, pilotage financier et gestion de projet. L’école précise également que le master n’est « pas exclusivement focalisé sur les techniques de distribution » et permet « d’accéder à des postes à plus larges responsabilité, tels que responsable communication digitale, chef de secteur, responsable magasin… » Charlotte Richard, diplômée en 2021, témoigne : « je retiens de mes deux années la qualité et l’intensité de la formation qui m’ont permis d’intégrer avec facilité un marché du travail très concurrentiel. »

Plus d’informations sur le site de TSM et de la CCI 82 B2M