Toulouse se dote d’une faculté de santé unique en France !

« Mieux former ensemble pour mieux travailler ensemble. » C’est la philosophie qui a abouti, le 1er janvier 2022, à la création de la faculté de santé de l’Université Toulouse 3 Paul Sabatier. En plus des deux facultés de médecine, de la faculté d’odontologie et de celle des sciences pharmaceutiques, s’ajouteront les diplômes d’infirmier, de rééducation et réadaptation et de maïeutique. « C’est une première en France de fusionner ces entités dans une seule structure », indique Philippe Pomar, le doyen de cette nouvelle faculté.

Un site commun

« Depuis la rentrée dernière, les étudiants doivent s’inscrire dans l’un des trois départements : médecine, maïeutique et paramédical ; odontologie ; ou sciences pharmaceutiques. » Et s’il existe toujours quatre sites, un projet immobilier est en cours de réflexion pour réunir physiquement les 17.000 étudiants aujourd’hui concernés* au sein d’un centre universitaire d’enseignement et de recherche en santé. Deux sites sont actuellement à l’étude, à Langlade, à proximité de l’Oncopole, et à Rangueil, à la place de l’actuelle faculté de médecine.

Car l’objectif affiché est bien de décloisonner, de donner du sens à la formation, tout en gagnant en visibilité. « Nous voulons que les étudiants se rencontrent et travaillent ensemble. À l’hôpital, un patient croise quatre ou cinq professionnels de santé dans une journée. C’est bien qu’ils aient l’habitude de travailler ensemble, qu’il y ait une transdisciplinarité », pointe le doyen. Cela passe évidemment par un socle commun, mais aussi par des projets et des stages partagés dans le cadre d’une pédagogie transversale. Mais le projet va bien au-delà, puisque la volonté est d’avoir une faculté en prise avec les besoins et l’évolution de la société. « Nous allons développer les liens avec la recherche, les partenariats public-privé… », précise Philippe Pomar. « Le futur site aura une plus grande capacité d’accueil d’étudiants, pour répondre aux enjeux des territoires. »

Paul Périé

*Environ 14.500 en médecine, maïeutique et paramédical, 2000 en pharmacie et 1000 en odontologie.

Crédit photo UT3.

Pour en savoir plus sur l’actualité de la formation, consultez notre hors-série annuel "Les meilleures formations en Occitanie", actuellement en kiosque et sur notre boutique en ligne.