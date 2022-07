Recrutement : quels sont les projets du CHU de Montpellier ?

« Les patients frappent à la porte ! » Lucas Delattre, DRH adjoint du CHU de Montpellier, se confronte à une problématique inédite : le volume déjà conséquent de recrutements habituels se cumule cette année aux nombreuses créations de postes liées au plan de modernisation de l’hôpital. Le phénomène est encore accentué par la reprise de l’activité liée au report des soins occasionné par la crise Covid-19. « Jamais nous n’avons eu autant besoin de recruter », affirme le directeur.

« Les techniques les plus pointues et les meilleurs spécialistes. »

Plusieurs centaines de postes pérennes seront ouverts cette année, principalement sur la filière du soin : priorité aux infirmiers généralistes et spécialisés, en particulier infirmier de bloc opératoire et infirmier anesthésiste diplômés d’État. Les métiers de la rééducation, tels que masseur-kinésithérapeute, orthophoniste ou orthoptiste, sont également recherchés ainsi que les professions médico-techniques, notamment manipulateur radio et technicien de laboratoire. Le CHU embauchera également des aides-soignants et étoffera ses fonctions support : logistique, travaux et conduite d’opérations, informatique, secrétariats médicaux, assistants de régulation médicale. Les contrats seront des CDD, CDI ou statut de fonctionnaire selon les métiers.

Pour attirer les candidatures, le centre universitaire dispose de plusieurs atouts : pôle de recherche, d’innovation et d’excellence, il permet de côtoyer « les techniques les plus pointues et les meilleurs spécialistes », explique Lucas Delattre. Il ajoute que rejoindre son établissement, c’est donner du sens à son travail : « l’hôpital soigne tout le monde, personne n’est laissé à la porte. Nous sommes fiers de porter cette valeur d’universalité du service public ». Par ailleurs, le service public offre de réelles perspectives de carrière : « plusieurs de nos cadres ont démarré tout en bas de l’échelle. Nous accompagnons et finançons les projets de formation de nos soignants. Ceux qui veulent se diriger vers la formation et le tutorat trouveront aussi les bonnes passerelles, car nous accueillons beaucoup de stagiaires et d’étudiants ».

Enfin, le CHU investit un milliard d’euros pour déployer son plan de modernisation sur les prochaines années : nouveaux bâtiments et nouveaux enjeux, « pour améliorer l’accueil de nos patients comme le bien-être de nos collaborateurs », conclut le DRH.

Marie-Dominique Lacour

