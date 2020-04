Quelle stratégie adopter pour décrocher un nouvel emploi ?

Lionel Hubervic, pourriez-vous vous présenter ?

Ingénieur de formation, je suis consultant organisation et manager industriel. J’ai travaillé dans les secteurs du spatial, de l’informatique ou de l’aéronautique. Aujourd’hui, je suis directeur de production et responsable des ressources humaines de la start-up montpellieraine, devenue PME, Tageos.

Qu’est-ce qui vous a amené à écrire 5 approches pour un nouvel emploi ?

Au cours de ma carrière, j’ai été amené à recruter énormément de personnes. Par le bouche-à-oreille, les gens venaient me voir pour me demander des conseils pour leur lettre de motivation, leur CV ou afin d’établir une stratégie sur les réseaux. À force de répéter les mêmes choses, je me suis dit que j’allais consigner mes idées dans un livre. J’ai mené une enquête auprès de 70 experts du recrutement dans quatre pays différents en leur posant une quarantaine de questions. J’ai mis deux ans à l’élaborer.

Quel est votre objectif avec ce livre ?

Cet ouvrage s’adresse à tout le monde, aux demandeurs d’emploi, comme aux personnes en poste. On peut ne pas être en recherche d’emploi et mener une stratégie sur le long terme, en réseautant ou se rapprochant de cabinets de recrutement. Mon objectif est double. Je veux donner aux gens les moyens de pouvoir changer de situation professionnelle et leur retirer le stress d’être candidat. J’ai également une démarche plus altruiste, j’aime voir les gens réussir et je souhaite les amener à sortir de leur zone de confort pour atteindre leurs objectifs.

Quels conseils pourriez-vous donner à nos lecteurs ?

Je recommande aux demandeurs d’emploi d’arrêter de se définir ainsi. Ils sont là pour proposer de la valeur à un client. Je conseille également aux personnes d’être proactives, d’aller sur le terrain à la rencontre des entreprises et des cabinets de recrutement. Elles peuvent également créer leur propre événement autour de la recherche d’emploi.

En pleine crise sanitaire, auriez-vous un conseil supplémentaire ?

C’est le moment, que vous soyez en poste ou pas, de vous poser les bonnes questions et de vous préparer à l’après. La concurrence sera moins nombreuse. Préparez le terrain, demain il sera trop tard !

Propos recueillis par Agnès Frémiot

Photo : DR