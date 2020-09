Qu’est-ce que le Toulouse Focus Inspiration Reconversion ?

Cyril Hijar, vous avez participé à l’organisation de cette soirée, pourquoi avez-vous eu envie, à l’IoT Valley, d’organiser un événement autour de la reconversion professionnelle ?

Nous souhaitions proposer un événement un peu à contre-courant de nos vie en 2020. Depuis la sortie du confinement, nous assistons à la dégradation de la situation économique. Toulouse risque de particulièrement en souffrir à cause des difficultés du secteur aéronautique. Le mois de septembre s’annonce catastrophique sur le plan économique et social. Si l’IoT Valley n’a pas forcément d’emplois à offrir à tous ceux qui vont perdre leur travail, elle peut les inspirer sur le thème de la reconversion. Un sujet qui passionne déjà les Français, selon les sondages ! Plus de neuf français sur dix affirment ainsi souhaiter une reconversion professionnelle.

Qu’allez-vous proposer à cette occasion ?

Nous allons accueillir deux-cents personnes dans une salle susceptible d’en contenir le double dans le plus strict respect des normes sanitaires. Notre ambition est de faire partager des tranches de vie de personnes qui ont vécu une reconversion, quels que soient leur âge et leur situation. Nous aurons une diversité de profils : des gens qui ont changé de vie après une liquidation judiciaire, un licenciement ou après avoir passé vingt ans dans un secteur d’activité. Nous allons essayer de diffuser un message positif sur le fait qu’on est capable de se réinventer pour retrouver du sens et de la motivation.

Pourquoi l’IoT Valley s’intéresse-t-elle à ce sujet ?

L’IoT Valley est un écosystème d’entrepreneurs. Notre première ressource ce sont les compétences et l’énergie des personnes. Parmi nos salariés et nos chefs d’entreprise, nous comptons des profils qui se ont su se reconvertir. De plus, nous développons une vraie chaîne de valeur autour de l’entrepreneuriat. Nous proposons différentes formules pour acculturer autour de cette thématique (formation, incubation et accélération). Nous avons aussi envie de démontrer que nous proposons aussi des solutions pour accompagner ceux qui veulent changer de métier.

Comment va se dérouler la soirée ?

Cet événement se destine à tous les actifs, voilà pourquoi nous avons fixé la participation au prix attractif de 5 euros. Nous avons voulu un format rythmé : neuf speakers qui auront été coachés au préalable par nos équipes vont se produire sur scène pendant une heure. Les participants pourront ensuite échanger de façon informelle avec eux.

D’autres soirées de ce type sont-elles envisagées ?

Oui, c’est un événement que nous pourrions être amenés à reconduire.

Propos recueillis par Agnès Frémiot

La première édition de Focus Inspiration Reconversion aura lieu le jeudi 24 septembre au Gaumont Wilson à Toulouse.

Pour s’inscrire, rendez-vous sur le site : https://www.focus.iot-valley.fr

Sur la photo : L’équipe organisatrice du Focus Inspiration Reconversion (de gauche à droite), Sébastien Applanat, Léa Tabariès, Cyril Hijar, Martin perreau, Clément Mathias et Stéphanie Pautal. Crédit : DR