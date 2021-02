L’école d’ingénieurs de Purpan creuse son sillon malgré la crise sanitaire

En cette rentrée 2020, l’école d’ingénieurs de Toulouse Purpan a adapté ses enseignements à la crise sanitaire, comme de nombreux établissements. Pour faciliter la vie des étudiants, un troisième campus a par exemple vu le jour, complètement virtuel celui-ci. Il leur permet d’accéder à des supports de cours à distance, d’assister à des cours en direct ou en différé, et de consulter des ressources. Autre adaptation, pour ceux qui ne pourront pas partir à l’étranger, la mise en place d’un « global semester » en janvier 2021, qui permettra aux étudiants de quatrième et cinquième année de suivre leurs enseignements entièrement en anglais.

Cinq nouveaux doubles diplômes

L’école Purpan va également proposer une série de nouveautés qui n’ont rien à voir avec la crise sanitaire. Dès 2022, l’alternance sera proposée aux étudiants dès la troisième année pour un « cursus complet » en apprentissage. « Elle existait déjà en dix-huit mois pour le parcours métier à partir de la quatrième année ou encore en un an en cinquième année, pour le contrat de professionnalisation. Le diplôme obtenu reste le même », note Guillaume Lavalade.

Son arsenal de doubles diplômes va également être renforcé dès 2021, grâce à cinq Masters of Science (Msc) proposés en partenariat avec Toulouse Business School (TBS), dès la quatrième année. Leurs intitulés : Artificial Intelligence and Business Analytics ; Controlling and Risk Management ; Purchasing and Supply Chain Management ; Digital marketing and e-commerce ; et Banking and International Finance.

Enfin, son Agro-Bachelor va désormais permettre aux étudiants d’obtenir le grade de Licence. Un grade que le ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation vient de lui octroyer après audit de la Commission des Titres d’Ingénieurs (CTI) !

Agnès Frémiot

6250 euros par an

Photo EI Purpan DR.