Pourquoi la Licence de Gestion de TSM va-t-elle évoluer ?

Hervé Penan, l’offre de TSM évolue, pourquoi cette mise à jour ?

Notre offre de formation est revue tous les quatre ans, ce qui ne l’empêche pas évidemment d’évoluer pendant ce laps de temps. Nous la remettons à jour régulièrement afin de continuer de répondre au mieux aux besoins des entreprises et à l’évolution de leurs métiers, mais également pour coller aux compétences de nos équipes pédagogiques, qui font référence dans leurs disciplines.

Quels sont les changements principaux ?

Notre plus grosse évolution concerne le niveau Licence. Nous subissons une pression importante pour proposer plus de places en première année. Notre Licence de Gestion est la plus demandée sur Parcoursup. Nous comptons 150 places pour 3000 candidatures. Nous ne retenons que de très bons candidats, qui ont dans leur immense majorité obtenu une mention bien ou très bien au Bac et sont issus des filières S et ES ou leurs équivalents futurs. À la rentrée prochaine, nous allons ouvrir 25 places supplémentaires, ce qui portera à 175 nos capacités d’accueil et nous irons jusqu’à 200 à la rentrée suivante et... nous nous arrêterons là !

Quelles modifications allez-vous apporter au cursus ?

Nous allons démultiplier les parcours grâce à l’alternance en troisième année de Licence. La moitié de nos étudiants de Master réalisent déjà leur cycle par ce biais. Face à l’afflux de candidats en L3, notamment via les admissions extérieures venues des autres Licences, des DUT ou de Toulouse School of Economics, nous allons augmenter l’offre de formation. En plus des parcours classiques, nous allons ajouter des filières en alternance. Il s’agit de secteurs que nous connaissons déjà. Aux classiques Droit et gestion, Économie et gestion, Marketing, Management international, Management et Comptabilité-contrôle, viennent s’ajouter Banque, finance, assurance, Lean management et qualité et Achats et logistique. Les étudiants pourront ensuite intégrer l’entreprise dans laquelle ils ont effectué leur Licence en alternance ou poursuivre en Master.

Vous mettez en avant l’excellence de vos parcours, qu’en est-il du taux d’intégration professionnelle ?

TSM est une véritable école du mérite qui valorise le travail. J’indique aux parents des élèves de première année que grâce à notre école, leurs enfants auront la formidable opportunité de s’épanouir dans le métier qu’ils ont choisi et d’y accéder facilement. L’insertion professionnelle de nos diplômés est étonnamment stable. Nos étudiants de Masters sont à 20% recrutés en CDD ou en CDI avant la fin de leur dernière année. 75% d’entre eux le sont même dans les filières Audit et Finance. À trois mois, l’intégration professionnelle est de 60% et de quasiment 95% à neuf mois. Nos meilleurs ambassadeurs sont nos étudiants.

Propos recueillis par Agnès Frémiot

Sur la photo : Hervé Penan, directeur de Toulouse School of Management. Crédit Crédit TSM Ivan Autet.