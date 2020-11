Pourquoi l’ESN Experis recrute-t-elle malgré la crise ?

Jean-Marc Alpago, pourriez-vous nous présenter Experis ?

Depuis le mois de septembre, Proservia est devenu Experis. Manpower a en effet décidé de se restructurer autour de trois marques principales : Manpower, Talent Solution et Experis. Cette entité se spécialise dans la transformation digitale des entreprises avec, pour mission principale, la mise à disposition de talents IT pour les grands groupes, ainsi que le déploiement de solutions informatiques pour répondre aux besoins de nos clients.

Comment se porte Experis aujourd’hui ?

Malgré la crise, nous avons réussi à tirer notre épingle du jeu à Toulouse. D’abord grâce à la nature de nos activités. Nous intervenons en effet sur les métiers du support et de la gestion d’infrastructures et de réseaux, plus résistants par exemple que ceux du développement. De plus, nous sommes moins présents sur le secteur aéronautique que certains de nos confrères. Il ne compte que pour 23% de notre chiffre d’affaires. Nous avons peut-être connu moins de croissance quand il était au firmament, mais dans le cas présent, nous sommes moins impactés par la crise.

Par conséquent, vous embauchez ?

Nous recrutons des talents, que nous avons du mal à trouver actuellement, car beaucoup de personnes sont dans une période plutôt attentiste. Nous recherchons à la fois des techniciens et des ingénieurs. Nous souhaitons modifier à l’avenir nos ratios de recrutement, en recherchant plus de cadres que par le passé. Mais dans l’immédiat, nous souhaitons intégrer des techniciens supports utilisateurs, des ingénieurs poste de travail, des techniciens réseaux et télécom, des ingénieurs Devops, mais aussi de consultants et des chefs de projet. Nous recrutons également pour renforcer notre staff : des responsables d’agences et des ingénieurs d’affaires. Nous avons un plan de recrutement à trois ans de 90 personnes à Toulouse et d’une dizaine à Montpellier.

Outre les qualités techniques, à quoi êtes vous attentifs dans vos recrutements ?

Nous recherchons des personnes autonomes, souples, qui ont la capacité d’apprendre et des facilités pour appréhender de nouveaux contextes. Nous souhaitons qu’ils aient une vision holistique des choses. Nous proposons d’ailleurs à nos collaborateurs une plateforme de e-learning en libre accès, qui compte une panoplie de formations, afin qu’ils puissent à se former à tous les sujets, y compris de développement personnel.

Propos recueillis par Agnès Frémiot

Les annonces d’Experis sont disponibles sur experisfrance.fr/emplois.

Photo Experis DR.