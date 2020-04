Occitanie : 7,9% des salariés en activité partielle

La troisième édition de La situation sur le marché du travail durant la crise sanitaire fait le point sur l’activité partielle (ou chômage partiel), les entrées en formation des demandeurs d’emploi, les contrats aidés, les inscriptions à Pôle emploi et les offres d’emploi en ligne au 14 avril 2020.

On y apprend ainsi que 7,9% des salariés de la région Occitanie sont en activité partielle, soit près de 683.000 personnes. Au plan national, ce sont sans surprise les secteurs du commerce, de l’hébergement et de la restauration, et de la construction qui concentrent le plus de demandes.

Après une très forte hausse du nombre d’inscriptions à Pôle emploi au cours de la troisième semaine de mars, la première du confinement, l’évolution se stabilise depuis à un rythme plus soutenu qu’en 2019, soit des inscriptions en hausse de 14% en France sur les quatre premières semaines de confinement (vs la même période l’année dernière).

Autre indicateur : le volume d’offres. « Entre la semaine du 9 au 15 mars et celle du 16 au 22 mars qui a marqué le début du confinement, le nombre de nouvelles offres d’emploi en ligne provenant d’un panel d’une quinzaine de sites suivis par la Dares a baissé de 27%. Durant les semaines suivantes, ce nombre est demeuré inférieur de 40% environ à celui observé juste avant le confinement. »