O’Clock propose des formations à l’heure du numérique

L’école O’Clock forme de futurs développeurs avec une originalité, qui la différencie des autres acteurs du secteur : ses cours sont délivrés à 100% à distance. « Toutes les équipes sont en télé-travail et les formations sont dispensées en télé-présentiel », précise Alexia Simonot, sa responsable des relations institutionnelles. « Ses fondateurs on travaillé à la création de leur propre plateforme de classe virtuelle, afin que l’apprentissage ait lieu de manière synchrone. » Les cours sont ainsi proposés de manière classique entre 9 heures et 15 heures par des formateurs présents en direct et en vidéo. Les apprenants interagissent par l’intermédiaire d’un chat et sont suivis par un « helper » qui peut les accompagner en cas de difficultés. « Chaque promotion réunit cinquante élèves et se divisent en deux groupes de vingt-cinq. Une nouvelle formation démarre toutes les cinq semaines », détaille Alexia Simonot.

Depuis sa création en 2017, 1500 élèves ont déjà suivi les formations proposées par l’école, dont 161 en Occitanie. O’Clock compte cent salariés partout en France, dont la moitié est composée par l’équipe pédagogique.

70% de sorties positives à l’issue de la formation

Pour intégrer cette école, aucun prérequis de diplôme n’est exigé. Les candidats s’inscrivent en ligne et effectuent quelques tests prélimnaires pour estimer leur maîtrise de l’outil informatique et leur motivation. « Nous nous adressons principalement à des demandeurs d’emploi ou à des personnes en reconversion professionnelle », précise Alexia Simonot. « 25% de nos apprenants sont des femmes, un ratio supérieur à la moyenne », se réjouit-elle.

L’école O’Clok propose deux formations certifiantes de niveau Bac +2. Elles mènent aux métiers de développeur web sur deux technologies distinctes : PHP ou Java Script. « La formation se décline en trois mois d’apprentissage des techniques de programmation, un mois de spécialisation à la carte (Wordpress, Symfony, Fullstack JS...), un mois en mode projet et un mois passé sur l’accompagnement à la recherche d’emploi (construire son parcours, son CV, mise en relation avec les entreprises...). » À l’issue de la formation, 70% des apprenants ont une sortie positive vers des métiers de l’IT. 90% d’entre eux obtiennent leur titre professionnel. Le taux d’abandon durant la formation est sous la barre des 5%.

Agnès Frémiot

Le coût de la formation Développeur Web est de 6500 euros. L’école précise que la majorité des étudiants réussissent à décrocher un financement partiel ou intégral.

Photo DR.