Numérique : 8000 à 10.000 emplois menacés en Occitanie

« Des start-ups aux grandes ESN, en passant par les multinationales et leurs pôles de compétitivité associés, les clusters scientifiques, les PME/PMI, toutes les organisations sont concernées par des pertes de chiffre d’affaires considérables », déclare dans un communiqué du 11 mai, le Syntec Numérique Occitanie.

Le syndicat professionnel des entreprises de services du numérique, des éditeurs de logiciels et des sociétés de conseil en technologies estime que 30 à 40% des 45.000 emplois de la filière pourraient être impactés par le chômage partiel dans la région. Et surtout, que le stoppage des missions et des projets chez les donneurs d’ordre pourrait entraîner « 8000 à 10 000 destructions d’emploi ».

« Pour autant, nous pouvons faire face et inscrire la région sur une voie d’avenir dans le numérique et les nouveaux modèles de gouvernance si nous investissons massivement sur les femmes et les hommes, le développement des compétences, les entreprises et les projets d’avenir. » Et le syndicat de suggérer de miser sur l’Intelligence Artificielle, la cyber sécurité, les objets connectés,le Big Data, le travail collaboratif à distance , l’innovation managériale... pour relever le « défi de la pandémie ».