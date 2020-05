Nouvelle moisson de talents chez Arterris

Arterris poursuit sa moisson de recrutements en Occitanie. La coopérative agricole propose 100 CDI et 200 CDD en 2020. « Ces postes sont à pourvoir pour les fonctions supports à Castelnaudary et Toulouse. D’autres sont disponibles dans l’ensemble des départements de la région Occitanie, à l’exception de l’Aveyron, du Lot et de la Lozère », notait, avant le confinement, Yasmina Bousraou-Koubaa, sa DRH.

Arterris recherche des profils pour les métiers de la maintenance, des techniciens titulaires d’un BTS ou d’une Licence. Pour son pôle agricole, l’entreprise va embaucher des techniciens en productions animale ou végétale. Enfin, pour parer à la croissance de son enseigne le Fermier Occitan, elle recherche des vendeurs en boutique de type épicerie fine, et des responsables de magasin. « Nous recrutons du Bac au Bac +5, mais ce qui fait la différence pour nous c’est le savoir-être : l’envie d’apprendre, la motivation, et le partage de nos valeurs. »

La coopérative agricole Arterris vient par ailleurs de lancer sa campagne de recrutement de saisonniers pour les mois de juillet/août et septembre/octobre. En Occitanie, ce sont environ 300 postes qui vont être ouverts à tout le monde dont les étudiants à la recherche d’un job d’été.

Postulez sur : www.arterris-recrute.fr ou recrutement@arterris.fr