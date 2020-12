Montpellier. Private Sport Shop dans les starting-blocks pour recruter en 2021

À vos marques ! Private Sport Shop va étoffer ses équipes en 2021 et recruter une cinquantaine de personnes. Créé en 2011, cet e-commerçant montpelliérain est le leader européen des ventes privées dédiées au sport. Il compte 200 employés à Vendargues et va réaliser un chiffre d’affaires de 135 millions d’euros en 2020. « Depuis Montpellier, nous livrons dans une vingtaine de pays. Notre site est traduit en cinq langues et nous réalisons déjà plus d’un tiers de notre chiffre d’affaires à l’international », se réjouit Yannick Léouffre, le cofondateur de la société. « Notre objectif est d’aider nos 13 millions de membres à faire des économies sur leurs équipements sportifs. » Tout au long de l’année 2021, Private Sport Shop va rechercher des talents pour ses nombreux métiers. « Nous allons recruter dans le domaine du marketing digital. Nous allons également intégrer des développeurs et des commerciaux. Ce sont les trois sujets qui vont nous intéresser principalement cette année », précise Yannick Léouffre.

Parmi ses critères de recrutement, l’entreprise met en avant « les attitudes au travail ». « Nous avons une culture forte et un ADN aujourd’hui très ancré. Étant donné l’activité de notre société, l’idéal est d’être sportif. Nous comptons d’ailleurs quelques sportifs de haut niveau parmi notre effectif. La pause du midi est sacralisée dans notre société, justement pour pratiquer. Nous avons aménagé des infrastructures en extérieur dans ce sens. »

Des contrats majoritairement en CDI

Si l’intérêt pour le sport est un critère important, les non sportifs sont évidemment les bienvenus dans l’entreprise. « Mais les personnes qui aiment le sport prendront plus de plaisir parmi nous », ajoute Yannick Léouffre. Private Sport Shop apprécie également la rapidité d’exécution et la capacité à être en action chez ses employés. « Tous les jours, notre site change complètement, il faut être en capacité de suivre. » Quant aux compétences, ce sont principalement des Bac +3 et des Bac +5, issus d’écoles de commerce ou d’ingénieurs, qui sont recherchés. « Mais le scope de nos métiers est très large. Nous embauchons aussi des traducteurs issus des facultés de lettres ou de langues, des chargés de production ou pour les métiers de la logistique. » Les recrutements peuvent aller très vite, quand le profil des candidats colle avec celui recherché par la société. « Nous n’avons pas de mal à attirer les talents du fait de nos domaines d’intervention – le sport, le digital et le e-commerce – mais aussi de notre localisation géographique. » La majorité des contrats sont proposés en CDI et ces embauches interviendront tout au long de l’année 2021.

Agnès Frémiot

Pour candidater : www.privatesportshop.fr/content/11-nous-recrutons-

Sur la photo : Private Sport Shop compte déjà 200 salariés dans ses locaux de Vendargues, à côté de Montpellier. Crédit : DR