Montalbanaise et internationale, Maf Roda a besoin de talents

« Nous rejoindre, c’est l’assurance d’évoluer dans un secteur à la pointe de la technologie », annonce Thomas Blanc, président de Maf Agrobotic. L’entreprise est spécialisée dans la conception et la fabrication de chaînes de calibrage et de conditionnement destinées au secteur des fruits et légumes. Pour renforcer sa place de leader et sa capacité à innover, l’intégration de nouveaux talents est au cœur des enjeux. Fort de ses 1100 salariés, dont 120 ingénieurs, le groupe continue sa croissance : une soixantaine de recrutements est annoncée à Montauban.

La cible ? Les profils techniques, ingénieurs, techniciens et ouvriers. Les besoins seront particulièrement nombreux au sein des services électronique et automatisme. Parmi les principaux postes recherchés : ingénieurs (robotique, mécatronique, intelligence artificielle, électronique des systèmes embarqués, traitement d’image, études mécanique, génie logiciel…) et techniciens (automatisme, électromécanique, lancement, conception, dessin, informatique…). L’atelier de production complètera le tableau des effectifs techniques avec des mécaniciens-monteurs, caristes, câbleurs et tôliers. Concernant les autres fonctions, le groupe cherchera aussi des profils tels qu’acheteur-approvisionneur, technico-commercial ou encore comptable.

Pour attirer les candidats, Maf « société familiale, française, montalbanaise » met aussi en avant sa forte présence internationale qui offre des horizons variés. Les collaborateurs itinérants seront amenés à se déplacer régulièrement, partout autour du globe, et ceux qui rêvent de s’expatrier pourront envisager d’obtenir un poste à l’étranger, jusqu’à devenir directeur de filiale.

